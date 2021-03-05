新冠肺炎AZ疫苗3日抵台，台北市將依照中央公布順序施打，台北市副市長黃珊珊今受訪被問到，新北市長侯友宜呼籲，政府首長要率先施打，台北市首長是否也會帶頭施打，黃珊珊說，「都是依中央規定，但現在第一階段是醫護人員施打，也不是首長想打就能打，但是如果有多餘或是要求首長先施打，我們也會願意，讓民眾可安心。」

至於是否有副作用的疑慮，黃珊珊表示，針對副作用疑慮的防範，施打順序慧分為早中晚班不同時段施打，這個班沒有問題，才可以換下一個班，我相信疫苗有副作用不會是全部的疫苗，相信中央能做好防範。

黃珊珊指出，會希望專責醫院不要同時打，以免同時有副作用，業務受到影響，第1波專責醫院大約有19家，有收過確診的第一線人員醫事加非醫事大約7000多人，而沒收過確診會在第2波。

被問到疫苗何時才會施打，黃珊珊指出，目前還在等通知已做好造冊，什麼時候通知就什麼時候開打，沒有太大問題。衛生局會跟醫院做好溝通。

另外，被問到台北市里長擔心淡北道路恐將造成北投區大度路、立德路一帶大塞車，多位里長批評新北市把塞車問題帶到台北市，黃珊珊表示，北市並沒有拒絕新北市的車流來台北，只是里長抗議的是相關說明會在新北，沒有通知，其實這不是2個城市的衝突，目前還在規畫設計階段，還有機會更改，還是要聽地方意見，要解決問題比較重要。

(中時 )