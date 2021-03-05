為搶攻社群微電商出貨商機，統一超(2912)7-ELEVEN自3月8日領先市場推出「快收便」服務，以低門檻、免收費、數位化申請、專車到府收件4大特色，提供創業者全新便利服務，預估將為7-ELEVEN交貨便注入新成長動能。

7-ELEVEN自2018年起便針對中小企業推出專車到府收件服務，寄件滿250件即可透過客服申請，近年來網路創業風潮盛行，7-ELEVEN超前部署、陸續推出貼近大小賣家需求的創新服務，2019年領先業界推出金流、物流、資訊流三合一的「賣貨便」，上線至今已吸引超過逾45萬賣家使用、訂單數已突破750萬張。

統一超表示，觀察宅經濟持續熱絡，網路賣家產生大量出貨需求，卻也造成7-ELEVEN門市在此期間包裹大量湧入問題，為協助社群微電商出貨更便利，一次解決兩大痛點，7-ELEVEN自3月8日領先市場推出「快收便」服務，以低門檻、免收費、數位化申請、專車到府收件4大特色，為創業者省時、省力、省錢的全新便利服務，預估將再掀另一波搶寄風潮，為7-ELEVEN交貨便注入新成長動能。

多元展店、架構OPEN POINT會員平台等策略奏效，2020年台灣7-ELEVEN本業營業收入達1681.48億元，年增加達100億元以上，創下歷年新高，搭配轉投資事業統一速達、博客來受惠網購商機表現亮眼，統一超2020年合併營收為2584.95億元，較去年同期成長0.95%，營業毛利為880.8億元，合併毛利率為34.07%，營業淨利為121.44億元，稅後盈餘為102.38億元，年減2.89%，主要是因海外轉投資事業受到疫情影響，以及2019年轉投資事業認列一次性財政返還所致，每股盈餘為9.85元。

(時報資訊)