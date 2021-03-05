富采投控(3714)子公司晶電(2448)去年因本業及業外均不利，虧損擴大逾一倍，2020年虧損81.09億元，每股稅後淨損7.52元。晶電已併入富采，今年第二季起Mini LED開始放量，晶電看好今年營運可望比去年大幅成長。

晶電董事會通過2020年度財報，營收145.31億元，因LED產業不振，本業虧損擴大，營業淨損44.86億元，加上業外淨損約40億元，整體歸屬於母公司淨損81.09億元，每股淨損7.52元；去年底止，每股淨值降至35元。

晶電看好今年營運表現，富采投控也代100%子公司晶電公布，晶電董事會決議以資本公積發放現金，擬以資本公積發放現金總額14.4億元。

晶電去年虧損擴增一倍，除了本業續虧，業外大虧近40億元也是主因之一；因合併多家公司，加上東貝陷入財務危機產生壞帳，晶電一口氣提列39.6億元資產減損，侵蝕晶電去年每股稅後盈餘(EPS)3.7元，晶電先前強調，資產減損對富采財報沒有重大影響。法人預期，晶電打掉呆帳，加上今年第二季Mini LED開始放量，富采有機會挑戰上市即獲利，或是第二季正式轉盈。

LED歷經去年低潮，今年市況好轉，加上今年Mini LED將大量銷售，晶電看好今年營運可望比去年大幅成長。

富采投控董事長李秉傑先前表示，去年全球Mini LED相關裝置不到100萬台，今年全球若能達成1000萬台以上的預測目標，富采Mini LED占比將有機會突破三成；今年1月產品開始進入量產，第二季可望放量。

(時報資訊)