小米於4日正式發表其中階智慧型手機新陣容，推出搭載1億像素相機的Redmi Note 10 Pro、搭載6,400萬像素相機的Redmi Note 10S，以及採用AMOLED螢幕的Redmi Note 10，以及Redmi Note 10 5G，重新定義中階旗艦。

【Redmi Note 10 Pro】

Redmi Note 10 Pro是首度採用1億像素及120Hz AMOLED 螢幕的Redmi Note系列手機。搭載1.08億超大像素主鏡頭，結合9合1像素及雙原生ISO技術，能拍攝出精細的細節、提供更大的動態範圍及提供更多照片後製的可能性。憑藉採用RAW檔多幀降噪演算法的夜景模式2.0，即使在光線不足的情況下，仍可捕捉到令人驚嘆的視覺效果。 同時，Redmi Note 10 Pro提供專業及長焦微距縮時影片拍攝，還具備魔法分身、前後雙景及長曝光模式，輕鬆拍出有趣的社群照片或影片。

透過無接縫的全新外型設計，以弧形側置指紋辨識器和6.67吋120Hz AMOLED孔洞式螢幕，帶來更趨流暢的體驗。 Redmi Note 10 Pro提供三種顏色：瑪瑙灰，冰川藍和漸變銅，設計優雅兼同時具耐用性，正面螢幕採用康寧第五代大猩猩玻璃，防止不經意的磨損和刮傷帶來的微小刮痕。

性能方面，Redmi Note 10 Pro搭載4G行動平台高通Snapdragon 732G，以高性能及低功耗模組，提供遊戲玩家和喜愛連線的用戶全新的選擇，更搭配具有雙揚聲器的沉浸式音響系統，提供更好的行動觀看體驗。另外，內建5,020mAh（typ）大電量電池和33W快速充電，將充電所需耗費的時間縮到最短。 Redmi Note 10 Pro提供 6GB+64GB、6GB+128GB及8GB+128GB三種容量選擇，售價分別為美金$279元起、美金$299元起及美金$329元起。

Redmi Note 10S(左)與Redmi Note 10。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

【Redmi Note 10S及Redmi Note 10】

Redmi Note 10S及Redmi Note 10均配備6.43吋AMOLED孔洞式螢幕，提供更佳的觀看體驗。與Redmi Note 10 Pro一樣，這兩款裝置都經過無縫的全新設計和進化，包括弧形側置指紋辨識器、33W快速充電、360°環境光感測器和沉浸式雙揚聲器。

透過Redmi Note 10S和Redmi Note 10的四鏡頭相機，可隨時捕捉生活中的美好時光。四鏡頭配置包括可用於拍攝合照的800萬像素超廣角鏡頭、用於近物照的200萬像素微距鏡頭和輔助人像拍攝的200萬像素景深鏡頭。Redmi Note 10S採用6,400萬像素主鏡頭較上一代有很大的改進；而Redmi Note 10則配備4,800萬像素主鏡頭，輕鬆拍攝令人印象深刻的照片。除了慢動作、夜景模式及正常縮時拍攝功能外，兩款手機均新增專業縮時拍攝功能。

Redmi Note 10S具有強大的MediaTek Helio G95，內置高達900MHz的GPU，帶來更快速的遊戲體驗和更高的性能表現。 Redmi Note 10則配備全新的中階處理器高通 Snapdragon 678，支援日常的多樣化使用情景。

Redmi Note 10S提供6GB+64GB、6GB+128GB及8GB+128GB三種容量選擇，售價分別為美金$229元起、美金$249元起及美金$279元起；Redmi Note 10提供4GB+64GB及4GB+128GB兩種容量選擇，售價分別為美金$199元起及美金$229元起。

Redmi Note 10 5G。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

【Redmi Note 10 5G】

5G是智慧型手機必爭之地，小米發布Redmi Note 10 5G，為市場注入全新高性價比的5G智慧型手機。Redmi Note 10 5G搭載MediaTek 天璣700，以7nm工藝製程技術，支援雙5G SIM，提供旗艦級的效能。

Redmi Note 10 5G具有沉浸式90Hz 6.5吋AdaptiveSync孔洞式螢幕，能夠自動變速調整適合的幀數，從適合觀看線上影片的30Hz、滑社群平台的60Hz到支援遊戲時高達90Hz均支援自動調整，以確保流暢的體驗和最佳電池使用。

Redmi Note 10 5G配備4800萬主鏡頭、200萬像素微距鏡頭和200萬像素景深鏡頭，讓您可輕鬆拍出出色的照片。此外，以5,000mAh (typ) 高容量電池及支援18W快速充電，使其成為日常使用的理想伙伴。Redmi Note 10 5G提供4GB+64GB與4GB+128G兩種容量選擇，售價為售價分別為美金$199元起及美金$229元起。

根據台灣小米的回應，目前正在評估是否引入Redmi Note 10系列至台灣市場上市。換言之，目前還沒有正式確認將會在台銷售，有興趣的果粉可以耐心等候小米的公告，或是在粉絲團上用戶敲碗，表達對新機的熱切期待。

(科技)