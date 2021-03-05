誰規定女性一定要小鳥依人？搜狐網命理專欄公開，獅子、天蠍及摩羯座是3大在感情中個性強勢的星座女性，一般男生很難駕馭，不僅能力優秀讓人敬佩，更是閃閃發光魅力十足，其中英國王妃梅根馬克爾（Meghan Markle）正是獅子座代表。

▍獅子座：如果你有本事讓我臣服，我也會甘心俯首稱臣，但如果你沒有任何令人敬佩的地方，那你就只能心甘情願。

獅子座的女生是一個非常有野心，有事業心的星座。可以說獅子座從來就不是那種甘心在家做家庭主婦的星座女​​，她們也不是什麼所謂男人背後的女人，她們是可以和丈夫並肩戰鬥的女人。

獅子座的女生在感情裡也是比較強勢的，但她們絕對不是那種唯我獨尊的星座，她們並不是不可以被征服，但是需要對方足夠強大，能夠讓獅子座的女孩欣賞，她們才能夠心甘情願。所以我才說獅子座的女生，真的很難被駕馭。

慕強心理是獅子座女生一直存在的心態，和她們相處必須優秀到讓她崇拜，自然就會對你欣賞有加。但如果對方不能讓獅子座敬佩，那她一定是強勢的，一旦沒有能力讓她信服，自然就要聽從她們的。

▍摩羯座：傲慢使別人沒辦法愛上我，偏見使我沒辦法愛別人。

摩羯座的女生在感情裡屬於特別高冷，特別驕傲的類型。摩羯座很難在感情裡主動，很難放下尊嚴去挽留誰。對於摩羯座來說，自尊和驕傲是摩羯座沒辦法割捨的東西。哪怕再愛對方，也不會為她放棄尊嚴。

而且摩羯座又是一個事業心很重的星座，她們往往能夠通過自己的努力讓自己在事業上達到一個高度。事業上能夠有所建樹，就一定說明摩羯座是非常有能力，也非常有思想的。一般男人，真的配不上摩羯座。

在自尊心和能力強的雙重作用下，摩羯座的女孩在感情里普遍是強勢的。她們總是說一不二，但是她們的內心也渴望能有一個比自己更優秀更強大的人出現，給自己遮風擋雨，但是這樣的人總是可遇不可求。

▍天蠍座：我的柔情似水，是有條件的，不是隨便誰都能得到我的真心。

天蠍座作為水象星座，她們的確有柔情萬種，也的確細膩溫柔，但是這一切都是有前提的。只有你真正進入她的心，只有她們真的愛你，相信你，才會對無條件的好。但是這種好，多多少少都是帶有控制性的。

這是因為天蠍座的內心本質上對於安全感缺失的恐懼，讓她們時時刻刻都想把情況掌握在自己手裡。所以她們在感情裡總是很強勢，她們希望對方能夠聽從自己的一切命令，因為這樣會讓天蠍座覺得安全。

她們最無法忍受的就是對方對所謂自由強烈的渴望，那隻會讓天蠍座覺得對方不夠愛自己。只有你把靈魂和身心都獻給天蠍，她們才會感到安全。歸根結底，天蠍座是一個需要足夠的愛才能融化的強勢女人。

(中時新聞網)