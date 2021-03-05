新冠疫情尚未能看到終結點，為了解流行病毒，凸顯生醫知識重要性，曾任98課綱生物學科召集人的台大生科系退休教授陳俊宏，因此率團啟動《基因怪獸GenoMon》手遊製作計畫，目前正處募資階段，如順利推出，將成為全球首款根據真實病毒學及細胞學創作的中文手遊，並擁有100％台灣原生IP。

《基因怪獸GenoMon》以學術規格監製，確保遊戲內容符合科學事實，並結合台灣藝術家的創意，將人體中的蛋白質、病毒、細胞等，化為可愛生動的遊戲角色。

陳俊宏表示，當代人生活充斥多媒體，做一款有趣的動畫、好玩的遊戲，可能影響一個整個世代，影響力已勝過課堂教學，而這款遊戲不只要影響台灣年輕學子，還要走出台灣。計畫上線甫1個月，就突破募資目標，已達成150％的好成績。

擁有台大生物科學博士學位的蘇芃翰，曾是陳俊宏的學生，現在是科技新創公司「電獺」共同創辦人，陳俊宏因此邀請蘇芃翰合作，共同開發這款手遊。

至於操作方式，蘇芃翰與另一位創辦人謝綸認為，遊戲必須要兼顧商業性與教育意義，才可能長久經營，研究許久後，選擇了可以訓練策略思考、並能隨時按照科學事實擴充新元素的「策略卡牌」遊戲形式，來模擬病毒與細胞攻防的過程。在手機遊戲之外，團隊並設計了實體卡牌桌遊。在遊戲當中的某個平行時空中，玩家是分子醫學的「白帽駭客」，負責尋找人類免疫系統漏洞，讓藥廠開發預防性藥物和疫苗，投入與操作感完備。

既然設定為遊戲，當中出現的專業學理也不會過於艱澀。謝綸提到，遊戲攻略作為教科書是計畫核心概念，但如果玩家本來就是生醫領域高手，一定非常容易可以掌握遊戲原則，不過縱使是不具備相關知識的一般玩家，也可以隨著遊戲的推進，藉由挑戰關卡，逐步了解生醫原理。

謝綸強調，遊戲沒有出現艱澀的學術名詞，即在於製作團隊希望玩家在享受遊戲過程中，輕鬆掌握生醫知識與原理。

(旺報 )