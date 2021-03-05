大S(徐熙媛)2010年和汪小菲閃婚，生下一對兒女，感情甜蜜令人稱羨，過去網友總疑惑汪小菲是怎麼快速擄獲大S的心，網友陳沂就揭開背後真相，給出關鍵字「汪小菲」、「大包」、「一包」，讓網友全都恍然大悟，紛紛google過去汪小菲上節目的畫面，直呼「照片也太寫實了」。

陳沂在臉書發文向網友喊話，要大家去搜尋關鍵字汪小菲、大包、一包，表示會有很多之前節目「幸福三重奏」的王小菲畫面截圖，每張照片都有汪小菲深藏不露的「大包」片段，不論他是在打遊戲還是看電視，都讓網友們一秒歪樓，其中一張照片中還出現話題人物福原愛。

你們去google「汪小菲」+「大包」、「一包」，就會有很多截圖精選啊！ 這是我當初看「幸福三重奏」的理由⋯⋯😆 由陳沂發佈於 2021年3月4日 星期四

陳沂一番話頓時掀起熱議，讓網友全笑翻，「立馬變成熱門搜尋了嗎」、「終於懂了為何S要馬上下訂了」、「這照片也太寫實了吧！」、「褲子買小兩號也有同樣效果，只是我擠出來的是肚肉，他是......」、「我看大欸屎(大S)應該也是發現了才會第一次見面就決定嫁給他！果然慧眼獨具」、「一試成主顧」、「難怪搶著嫁」。

說到「大包」就不能不複習一下台灣之光左偏 王少偉・愛 Uncle Sam's Love啦！ 鶴、立、雞、群 👍 由陳沂發佈於 2021年3月4日 星期四

眼看討論熱烈，陳沂更加碼透露，「說到『大包』就不能不複習一下台灣之光左偏王少偉啦！鶴、立、雞、群。」還驕傲地曬出她和王紹偉的合照，興奮地說：「跟台灣之光的合照（榮幸）」，透露她每次都當面稱讚王紹偉是「左偏台灣之光」，而對方聽到她那麼說都會欣然接受。

(中時新聞網)