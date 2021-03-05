文／羅文芳

消費者意識不斷抬頭，大家不再盲目受廠商洗腦，每天都需要花錢的你，甘願多花一點錢消費的理由有哪些呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點，10大願意讓網友心服口服，用新台幣下架產品的十大原因，看快筆記下來，下次血拼就用這些理由（誤）！

NO. 10 品牌做公益形象好（聲量：187筆）

許多網友認為，消費時能協助弱勢團體，會增進更多願意花費的意願，像是台灣在地酪農品牌鮮乳坊，除了提供公平交易鮮乳，長期資助偏鄉教育、棒球隊發展，透過他們全民鮮乳銀行智慧公益服務，把每一口喝下的鮮奶轉為捐贈，為照亮社會角落出力，讓網友直呼「超讚」。

NO. 9 支持在地產業（聲量：200筆）

良好的消費環境，不能只依靠舶來品撐起，能夠支持扶持當地產業，把「台灣之光」發揚光大，是許多網友願意「用新台幣下架」的因素！像是曾在台灣曾經紅極一時的苦茶油，因為中國傾銷沒落後，在品牌茶籽堂扶持下，再次站上各百貨舞台，讓網友被「100%臺灣產」所吸引並購買支持。

NO. 8 名人把關代言（聲量：215筆）

選商品時除了價格考量，還有許多人會被「代言人」影響，有形象正面的名人、網紅代言把關加持，增加消費者好感，帶動產品的話題，讓購買者選擇時更有安心感，因此有名人幫忙增添品牌名氣，是很多網友在購買時的依據，仔細想想，你是否也有買過自己喜歡的名人代言產品呢？

NO. 7 商品有高質感（聲量：241筆）

俗話說一分錢一分貨，網友們一致覺得，商品質感高，相對付出的價錢多是很合理的狀況，通常能這樣保持高品質的店家，背後也有很多消費者看不到的成本，每一個材料挑選、包裝設計都需要大量心力與專業，透過減低利潤，制定合理的價格，即使售價稍貴，許多網友也願意買單！

NO. 6 產品對環境友善（聲量：243筆）

海龜鼻子被吸管卡住痛苦的模樣，讓很多網友歷歷在目，也促成網路環保意識抬頭，因此消費時保持環境友善，減少塑膠使用，使用海洋友善的防曬乳，降低環境傷害，使用有機的原料，是很多網友們願意花錢支持的理念！台灣保養品牌綠藤生機，主打「綠色保養」採用天然、公平貿易原料，就受到網友支持表示「很喜歡品牌理念」。

NO. 5 擁有品牌信仰（聲量：288筆）

當品牌有故事，產品風格具有特色與一致性，培養出一群「鐵粉」，像是宗教般讓粉絲產生信仰，是許多品牌的終極目標，最經典的案例就是Apple蘋果公司的「果粉」啦！每年只要出新品，不論價格多貴，都能造成搶購盛況，讓網友直呼「信仰無價」、「虔誠科技教徒」。

NO.4 送禮做面子（聲量：293筆）

送禮做面子 禮數要周到，送禮這門大哲學，不管是生日買給自己，情人節要滿足男女、友，還是三節送禮給客戶，禮物都是不可或缺的一環，有時候同種商品，換個包裝就讓人有全新感受，為了讓對方滿意，多花一點錢購買禮盒表達心意，是大部分人都心甘情願乖乖結帳的因素之一。

NO. 3 追逐潮流跟風（聲量：369筆）

抱歉了錢錢，我需要那個酷東西！這句流行語不但是亂花錢時可用，也反應了現代人追逐潮流，喜歡跟風的心態，「別人有，我沒有怎麼行？」不論是蛋塔、髒髒包還是造型悠遊卡，每隔一陣子都會有這種爆紅商品，就算被黃牛拿去高價轉賣，還是有不少「就是要買」的人，願意當盤子被宰一場。

NO. 2 親朋好友推薦（聲量：444筆）

買產品該怎麼挑？懶得做功課，最快的方式，就是透過身邊使用者推薦，這類「XXX說很好用」的魅力還是很強大，身旁人有實際使用經驗，大過於廣告自吹自捧，所以許多網友都表示「朋友用了超生火」、「不能跟會勸敗的朋友逛街」，有人在旁邊慫恿，很容易乖乖掏出錢包！

NO. 1 品牌有認證檢驗（聲量：572筆）

都是同類產品，願意讓網友多花點錢的最大主因就是「認證」，不論是有機無毒、各類安全測試，具有檢驗合格標章，是最多網友不介意多花費的一點，像是近期的瘦肉精話題熱，台灣在地豬肉品牌花田喜彘，主打飼養符合法規、定期檢驗，透明資訊讓網友覺得「購買很安心」。

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BuyLocal消費覺醒市集

活動時間：110年3月13日(六)~15日(一)11:00~18:00

活動地點：華山1914文化創意產業園區(台北市中正區八德路一段1號) 樹前草地 金八廣場 忠孝三角

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月26日至2021年02月24日共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『消費者願意多花錢購買因素』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)