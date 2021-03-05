台中市水噹噹關懷據點，5日在東區立德街舉辦新春同樂會，市議員邱素貞購買鳳梨分送長輩與志工；國光里長陳雅惠「加碼」親自下廚烹飪鳳梨料理。（馮惠宜攝）

台中市水噹噹關懷據點，5日在東區立德街舉辦新春同樂會，市議員邱素貞購買鳳梨分送長輩與志工；國光里長陳雅惠「加碼」親自下廚烹飪鳳梨料理。（馮惠宜攝）

鳳梨炒木耳、鳳梨苦瓜雞、鳳梨炒麵腸以及鳳梨炒飯…，這滿桌好料全是台中市水噹噹關懷據點新春同樂會的佳餚；台中市議員邱素貞以及國光里長陳雅惠為了挺國產鳳梨特別自購鳳梨為長者加菜；阿公阿嬤們看到旺到爆這一餐開心直喊讚。

台中市水噹噹關懷據點，5日舉辦新春同樂會，邀請據點長輩走出住家，參與康樂活動。由於疫情影響，志工與長輩許久未見，大家非常熱絡，各自準備了一道拿手料理與大家分享，包括油飯、蘿蔔糕、炒米粉、炸年糕、麵腸吵鳳梨等，藉由閒話家常，拉近人際關係。市議員邱素貞、國光里長陳雅惠等都到場與民眾互動，現場氣氛溫馨、歡樂。

邱素貞表示，由於中國大陸將自3月起暫停台灣鳳梨輸入，為響應搶救鳳梨運動，她自掏腰包購買了1百顆鳳梨，除分送水噹噹關懷據點約30位長輩與志工外，並送給弱勢戶，用行動表達對鳳梨農民的支持。

「免驚，我們挺你！」邱素貞強調，中國突然禁止台灣鳳梨進口，中國通路斷了，果農生計勢必受到影響，但，絕不能讓中國嚇死，希望全民以實際行動支持台灣鳳梨和果農。

國光里長陳雅惠並親自下廚烹飪鳳梨料理與長輩分享。陳雅惠說，她平常就很喜歡吃鳳梨酵素，有益身心，她特地煮了「鳳梨炒薑絲木耳」、「鳳梨苦瓜雞」等料理，希望全民「買鳳梨、挺農民」。

(中時 )