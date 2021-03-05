香港「金牌綠葉」吳孟達（達叔）上月27日不敵肝癌病逝，享壽71歲，家屬本周日(3/7)將在紅勘世界殯儀館替他設靈，隔天舉行火化儀式，有媒體挖出該殯儀館服務價目表，由於吳孟達喪禮採基督教形式，整場花費約3萬港幣，約10萬台幣。媒體人「香港朱皮」則分享達叔在朋友圈的發文，可見愛妻的他將跟太太的合影放在主頁照，3個月前他還跟大家問好，未料是最後貼文。

吳孟達家屬與治喪委員會代表田啟文日前發布訃告，宣布本週日將替吳孟達舉行公祭、安息禮拜儀式，隔天舉行告別式和火化禮，僅有公祭時段開放公眾弔唁，其他時間限親友參與，並強調不收白包。微博「一線榜單」報導，吳孟達喪禮開銷曝光，「紅磡殯儀館是香港目前較為昂貴的之一，不過服務也是一流的，在殯儀館的收費標準中，道教是最貴的，其次是佛教，最後才是西式，大概3萬多港幣。」

香港朱皮分享吳孟達朋友圈主頁照片。（圖／翻攝自香港朱皮微博）

吳孟達去年還替好友宣傳新劇。（圖／翻攝自香港朱皮微博）

微博「一線榜單」也說，吳孟達出道多年，財產約累積千萬左右，喪禮花費約10萬台幣，可說十分節省，而「香港豬皮」分享，從吳孟達的朋友圈看來，一生有3段婚姻的他，和第3任妻子侯珊燕相當恩愛，主頁照片選跟太太在花叢中的照片，去年11月他還推薦蔣家駿導演新劇《燕雲台》，可見其貼心和義氣。

香港朱皮分享給吳孟達最後短訊。（圖／翻攝自香港朱皮微博）

從吳孟達過去的發文中，可見他關心教育方法、治療長年膝蓋痛的方式，對於一般人喜歡的心靈小語「撐不下去的時候，請看看這19張照片」、「請活好，你的下半輩子」，達叔也喜歡轉發，香港朱皮更曬出給達叔的最後關心短訊，文中表示聽到他住院嚇了一跳，「希望你盡快出院打天下，觀眾都在等著你」，最終成了遺憾。

(中時新聞網)