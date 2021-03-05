監察院。（趙婉淳攝）

監察院今天公布最新一期財產申報，去年6月上任駐泰國大使的李應元，和妻子黃月桂共申報存款8722多萬元、有價證券1550多萬元，名下還有16筆土地，身價上億，相當可觀。另外，也公布2對政壇夫妻檔，其中監察院祕書長朱富美與丈夫邢泰釗的財產申報首次公開。

監察院171期廉政專刊今天出刊，公布總統府秘書長李大維、駐泰國大使李應元，以及2對政壇夫妻檔等人的財產申報內容。

李大維自去年8月擔任總統府秘書長，他在去年11月1日的就職申報中，與妻子池琳共有4筆土地、4筆建物，另有3285萬961元存款、3272萬5422元有價證券，並持有價值208萬7940元的股票。

去年6月卸下環保署長，擔任駐泰國大使的李應元，和妻子黃月桂在去年11月1日的就職申報中，共申報存款8722萬6214元、有價證券1550萬3921元，並有32張保單，另信託16筆土地，位於台北、台中與雲林，以及2筆座落於台北與台中的建物，身價相當可觀。

本期還有2對政壇夫妻檔，經濟部長王美花和丈夫國安會祕書長顧立雄共申報2筆土地、8筆建物，位於台北市北投區，另有1083萬4321元存款、229萬728元有價證券，105萬5000元債權，但也背負92萬8445元購置不動產的債務。還信託3筆土地、2筆建物，均在台北市文山區。

而珠寶、古董、字畫等財務方面，顧立雄個人共有7福畫作、2支手錶，其中1支為110萬元；王美花則有2支手錶、1支手鐲，兩人皆持有67萬元高爾夫球證。

另一對政壇夫妻就是去年9月就任監察院祕書長的朱富美，她和丈夫高檢署檢察長邢泰釗在去年11月1日的就職申報中，共有1筆土地、2筆建物，都在台北市北投區，名下有存款371萬7294元、762萬135元有價證券，持有1320萬元的債權，但也背負4766萬2020元債務，分別是購置不動產與周轉金的用途。

另外，朱富美與邢泰釗也信託4筆土地、2筆建物，都在台北市中正區，屬於精華地段，朱富美還持有156萬7020元股票。值得注意的是，朱富美持有「科學鑑定與刑事偵查」的著作權，但難以估價。

(中時 )