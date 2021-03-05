台中一名男子，因對公司女同事A女照顧有加，且兩人相差20歲，平常開玩笑以父女相稱，但108年8月間，A女因過度換氣症前往醫院就醫，注射藥物後回家昏昏欲睡，此時男方前來探病，竟趁她昏睡時，直接爬上床性侵，A女雖有意識卻無力反抗只能大哭哀求，事後立刻報警處理，但男方否認性侵，法官審理後，依乘機性交罪判刑3年6月，仍可上訴。

根據判決書記載，A女於民國108年8月11日、同年月15日，曾2次因過度換氣之症狀，至醫院急診就醫，經醫師注射藥物藉此鎮定症狀。A女回家後因藥物作用嗜睡、全身無力，待在宿舍2樓房間內休息，男方假藉探病名義進入房間。

A女證稱，因身體不舒服在公司宿舍2樓的臥室內休息，當時只有她和男方在宿舍內，男方敲臥室外門想關心她的身體有沒有比較好，當時她開門讓男方進入臥室後，就躺在床上休息。但是男方此時卻對她摸手，然後就壓在身上，開始脫下褲子和內褲摸下體，而且進行指侵。

A女控訴，當時有吃心臟病和氣喘的藥，所以有嗜睡的症狀，全身無力，無法反抗，只好哭泣表示不願意，而且全身發抖，男方見她在哭就停止行為，並主動離開房間，她立刻打電話給其他同事和老闆、老闆娘，後來才報警。

不過男方卻辯稱，進入告訴人之宿舍房間後，只有動手脫去A女之下半身衣褲，以手撫摸下體，否認有何乘機性交犯行，只是問她要不要吃飯，但她懶懶的不理人，接著就坐在沙發椅問她有沒有結婚、有沒有男朋友，她說「沒有」，接著才問她「我當妳男朋友好不好」、「我可以摸妳嗎」，她說「嗯」表達同意後，所以當下只有蹲在她床邊，撫摸她下體，並未性侵。

法官審理後認為，兩人為同事關係，彼此間父女相稱，男方見女因身體不適、全身無力，且宿舍並無其他同事而有機可趁，顯見其法紀觀念淡薄，對他人性自主決定權毫不尊重，犯後又否認犯行，且未向告訴人道歉或予以賠償，還言詞狡辯，依乘機性交罪判刑3年6月，仍可上訴。

(中時新聞網)