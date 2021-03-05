隔夜美股大跌促使投資人出售重量級與高漲的科技股，周五東京股市連跌第二個交易日。日經225指數晨收跌1.97%，為28,359.11點。東證一部指數早盤收跌1.09%，為1864.19點。

美國聯準會主席鮑爾發表的談話未能撫平投資人對美國長期公債殖利率持續攀升的擔憂，由科技股帶頭，周四美股大跌，那斯達克指數較2月創下的歷史高點下跌近10%，意味著已瀕臨修正。美國10年期公債殖利率漲破1.5%大關。

Asahi Life Asset Management投資管理部總經理Yoshihiro Takeshige表示，美國長期債券殖利率的走勢已經成為現在股市投資人關注的焦點，如果債息波動變得失控，受到美國科技股下跌拖累，日本股市可能走低。

重量級個股、Uniqlo母公司迅銷下挫逾5%，對指數的拖累最大。晶片製造設備廠東京威力科創跌逾5%，軟銀集團跌逾2%。其他今年以來領漲的晶片股亦走跌，愛德萬測試跌逾4%，發那科跌1.65%。

(時報資訊)