東森集團規畫在林口總部大樓斥資10億元打造新飯店，並委託晶華(2707)以晶英系列全新延伸品牌「Silks X晶英薈旅」經營。晶華董事長潘思亮表示，新品牌是因應後疫情時代而生的新品牌，2025年開業後將挑戰新北最高房價，未來不排除在各地媒體及科技園區設點。

晶華董事長潘思亮表示，「Silks X晶英薈旅」是在疫情中醞釀，疫情使人們重新想像（reimagine）生活巨變，尤其是旅遊業。晶華先前已在醞釀新品牌，直到疫情發生後，東森提及有新飯店規畫、並希望委託晶華經營，但當時還找不到可匹配的品牌。

潘思亮表示，晶華旗下飯店品牌向來以融合在地與國際文化為主，面對疫情衝擊下的新世界必須有所回應。台北晶華酒店在疫情後迅速轉型為城市休閒酒店，疫情衝擊下逐漸跨界休閒商旅領域思考，進而催生「Silks X晶泉薈旅」新品牌。

潘思亮以寶馬（BMW）旗下車款比喻，表示在晶華所有飯店品牌中，若晶華（Regent）是旗艦車款7系列、晶英（Silks）為豪華房車5系列、捷絲旅（Just Sleep）是Mini Cooper，晶英薈旅就像可橫跨在都會叢林裡的跨界車款X系列。

潘思亮指出，越野車20年前其實是吉普車，未來人類世界就是跨界，此次推出新品牌Silks X晶泉薈旅，是重新想像、定義新型飯店，認為不只是商務，也具備越野、休閒、長住、甚至共享交流的場域，X即是代表無限想像、無限思考未來。

對於Silks X晶英薈旅未來拓展計畫，潘思亮認為，在新竹等地的媒體及科學園區有許多新形態飯店案，日本、大中華區疫後也迅速發展。晶華將立足台灣再逐步向外發展。他指出，Silks X品牌具向外延展性，適合在新的媒體、科技園區設點，未來選點會以此考量出發。

(時報資訊)