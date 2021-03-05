聯邦投信5日指出，近期受到美債殖利率風波影響，大盤呈現震盪行情，在經濟復甦前景樂觀、資金持續寬鬆的環境，殖利率風波僅會是短期影響；近期美股四大指數連續收黑，台股也跌破月線震盪整理，波動風險仍不可輕忽，此時以追漲抗跌之股債平衡策略因應，機動布局於美股、台股及亞債，將有利兼顧下檔風險與收益機會。

聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出，科技類股自去年10月開始飆漲，截至年前有高達40％的漲幅，但因股市價位偏高，只要稍有利空消息如殖利率飆升、疫情惡化等，股市震盪便會加劇；建議可採用平衡式策略因應，在震盪期間，可逢低布局產業前景佳的半導體、IC、電動車族群，並搭配具備品質穩健、收益率高且與全球主要股市連動度低等三大優勢之亞洲投等債。

展望後市，周鉦凱認為近期美、台股將處輪動格局，預期短線將由科技股輪動至傳產類股，如風電、太陽能等有政策支撐的新能源產業；長線則看好記憶體、IC、車用電子等產能滿載之產業。整體而言，國內外資金仍充沛，投資人宜持續關注美國財政刺激政策及留意國際疫情變化，逢低仍可加碼布局電子、傳產相關類股，並搭配亞洲投等債與公債，有效降低投組波動風險以因應震盪行情。

(工商 )