大陸全國人大副委員長王晨在全國人大開幕禮上，就有關完善香港特別行政區選舉制度的決定草案作出說明。他指出，將修改基本法附件一和二，不會修改基本法正文，由中央以決定加立法的方式，分部推行。

王晨表示，近幾年特別是2019年香港發生反修例風波以來，「反中亂港勢力」與本土激進分離勢力公然鼓吹「港獨」等主張，透過特區選舉平台，立法會和區議會議事平台或公職人員身分，肆無忌憚從事反中亂港活動，癱瘓立法會運作，此外，還有一些外國和境外勢力，通過立法和行政等方式，以及一些駐港領事機構和非政府組織，公然干預香港事務。

王晨認為，香港社會出現的一些亂象表明，香港特區的選舉制度存在明顯的漏洞和缺陷，有必要完善。

他說明，完善香港特區選舉制度的總體思路是，以對選委會重新構建及增加賦權為核心，調整和優化選委會的規模、組成和產生辦法，繼續由選委會選出行政長官，並賦予選委會選舉產生較大比例的立法會議員，以及直接參與提名全部立法會議員候選人的新職能。

他表示，為保持制度連續性，將會只修改基本法附件一和二，不會修改基本法正文，由中央以決定加立法的方式，分部推行。

王晨又指，在全國人大做出決定後，會授權人大常委會按照有關決定，同有關方面及早啟動相關修例程序，在經修訂的附件一及附件二依法公布實行的同時，原有的附件一及附件二會廢止。

王晨說，要透過選委會擴大香港社會均衡有序的政治參與和更廣泛的代表性，亦要建立全流程資格審查機制，「形成一套符合香港實際情況，有香港特色的新民主選舉制度」。

(旺報 )