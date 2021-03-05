從小備受日本期待與疼愛的「桌球天后」福原愛，2016年嫁給台灣「桌球王子」江宏傑，不料生了孩子也不改恩愛的兩人，近日爆出婚變，不但女方被拍到跟高帥男子同遊橫濱還過夜，還傳她長期忍受江宏傑言語暴力，婆家也有問題，因此心死提離婚，雖事後福原愛兩度道歉、江宏傑發聲「彼此感情不會消失」否認離婚，但事件仍持續延燒，如今福原愛閨密疑似接受週刊採訪，表示早看不下去她每天以淚洗面，勸她全盤托出婚姻實情。

福原愛才在日本節目上吐露有搬回日本定居的想法，爆出婚變傳聞，隔2周她就被《週刊文春》爆出1月已經提離婚，因為從第一胎孕吐開始，長期遭江宏傑以粗鄙言語重傷，連看牙醫時打扮妥當化好妝也被罵，文化差異難以彌平，讓她心死提離婚，同一時間又被拍到跟貌似棒球明星大谷翔平的高帥男子，同遊橫濱並過夜，而福原愛認了一同住宿但「一人一間房」，坦言心情、精神不穩定，因此接受朋友支持幫助，但否認出軌，華研方面也聲明她與江宏傑沒離婚，但表示「異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力」。

據《週刊文春》報導，又自稱福原愛閨密者跳出來受訪，表示心疼她辛苦度日，早勸她在節目上就將婚姻生活一五一十說個明白，別再幫江宏傑顧面子，但福原愛擔心說出真相，會將事情鬧大，屆時難以收拾，因此始終沒照做。

閨密更說，福原愛的忍受已經到極限，4年多來的夫妻生活，她在台灣幾乎每天都在哭，生活得很辛苦，讓做朋友的聽了感到相當不捨，當年被認為是公主與王子如童話般結合的夢幻婚姻，落得今日處境，也讓許多粉絲感到婉惜。

(中時新聞網)