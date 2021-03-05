GPS輔助追蹤攔車受檢。（台北市環保局提供／張立勳台北傳真）

不時有不肖代清業者違法夾帶不明廢棄物進入台北市焚化廠，為掌握廢棄物來源及流向，北市環保局5日宣布，已率全國之先完成460部代清業者清運車輛加裝GPS即時追蹤系統。

為遏阻廢棄物遭違法轉運甚至棄置，環保署2018年8月17日公告公民營廢棄物清除機構清運機具全面裝置即時追蹤系統，自去年7月1日開始實施，並分3階段逐年至明年7月1日全面完成。

北市府除配合環保署規畫期程推動外，為使進入焚化廠車輛可提早全數裝設，自去年下半年起積極協調北市各代清除業者意見，提前將進入焚化廠的460部清運車輛全面裝置GPS即時追蹤系統。

環保局廢棄物管理科長李旻壕指出，GPS系統可提供稽查人員即時查看車行軌跡，更可篩選出行車路線與遞送聯單不符車輛優先檢查，提升工作成效。

他表示，去年8月起，北市透過GPS系統輔助查獲13起違反《廢棄物清理法》案件，針對載運未經許可廢棄物、違法轉運廢棄物、現場汙染環境及使用未登載於清除許可證車輛載運廢棄物等違規行為，分別依法告發處分，共計開罰72.6萬元，其中2案違規情節重大，依違反《廢棄清法》移送刑事偵辦。

環保局強調，為維持北市焚化廠安全操作，嚴禁代清業者載運未經許可來源廢棄物進入焚化廠，如代清業者受託清除廢棄物應與產源簽訂契約，並將廢棄物運往同意代處理的焚化廠，嚴禁非法夾帶甚至蓄意破壞垃圾原狀規避檢查，如有違規事實將嚴重處分，絕不寬貸。

(中時 )