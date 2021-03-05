李鍾碩想重新開啟挑戰古裝劇的可能性。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

李鍾碩希望活出更真實的自己。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

韓國男神李鍾碩終於結束兵役，睽違2年帶著一頭長髮回到螢光幕前，受邀擔任時尚雜誌ELLE三月號封面人物，拍攝封面，李鍾碩也大秀健身成果，精實手臂快把袖子撐爆，目前正在拍攝電影《魔女2》的他表示：「正在減肥，減少了重訓，主要在做皮拉提斯、打高爾夫球、擊劍之類的運動。」

不只留起長髮、練出一身肌肉之外，接下來還希望挑戰更多不曾做過的事，李鍾碩說：「對於想要出演的題材和角色，並沒有固定的基準，因為演員並非創作者，而是實現者，和過去不同，現在我應該也可以演古裝劇了，應該說33歲的年紀，重新開啟我挑戰古裝劇的可能性。」至於粉絲最期待的愛情劇，他則稱「我很喜歡愛情劇的氛圍，但是我也希望能擴展更寬廣的可能性，作品並不是計劃就能完成的，只要做好準備並且耐心等待的話，機會就會像命運般接近」。

對於退伍他一方面很高興又覺得負擔，笑回：「不知道這樣比喻是否合適，感覺就像是從上班族轉換成自由職業者。雖然很想要展現帥氣的樣貌，來報答粉絲們對我的支持與期待，但是今天真的要重新開始的時候，卻稍微有點緊張。」在新的起點開始前，李鍾碩也表示希望活出更真實的自己，先做好目前能做好的，不要成為對自己感到羞愧的人。

並有感而發地說「以前的外號就是「李鍾牛」，因為一直像牛一樣不停地工作，絕對不能休息，要在年輕的時候留下很多作品。要長久維持演員身分的話，就應該要挖掘我自身潛在的能力，一直以這些事情折磨著自己，不是說人被逼到極限的時候，就會產生異於常人的表現嗎？現在回想當時的忙碌生活，會想著，我是不是真的非得那麼做不可，但我並不後悔，這樣看來現在的確是更加從容了」。

他也透露這2年發生了許多改變，「首先就是觀看世界的視野變得更廣闊了，在社福中心工作的期間，我學到了很多關於社會福利的資訊，也感到很有意義，感覺累積了許多人生中不可或缺的經歷，對我而言，是在正式進入30歲前，是一段很重要的時間，未來我也應該要變得更加成熟點才行」，還說「拍攝空檔確認畫面時，的確有感受到我好像變老了，反正我就是接受它」。

(中時 )