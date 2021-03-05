呼應珍愛藻礁公投，國民黨今在立法院提出決議，要求內政部直接將觀塘劃設為海岸保護區，禁止任何開發行為，但該案遭民進黨團挾人數優勢封殺。力主在觀塘設置第三天然氣接收站的經濟部長王美花則喊話，電力盤點「有下就要上」，如果電力沒有，一定要有別的地方來替代，而別的地方替代就會增加燃煤供應。

中油規劃在桃園觀塘、台灣唯一藻礁區精華地帶，設置第三天然氣接收站，以供應全台最大天然氣電廠大潭電廠的用氣，引發環保團體抨擊破壞生態，遂發起「珍愛藻礁公投」。面對新一波的社會運動，經濟部長王美花日前喊話強調，第三天然氣接收站如果喊卡，中南部減煤的成績會再回頭；她更意有所指地說，「絕對不是恐嚇人民」。

對此，國民黨團今在立法院會中提出決議案，內容指出，環團反對在桃園觀塘藻礁區設置第三天然氣接收站，而蔡英文也曾承諾「藻礁永存」，如今政府卻背叛誓言，要在桃園海岸興建三接，面對各界呼籲遷址，政府卻堅稱興建範圍已經縮減至1／10，明顯避重就輕。

該決議文也指出，為了2025非核家園計畫，賴清德擔任行政院長期間，明白表示台灣不缺電，現在卻又說沒有第三天然氣接收站就會缺電。

該決議文提到，在野黨與環團不反對經濟，但要求第三天然氣接收站必須重新尋址。因此，國民黨團決議要求內政部依照《海岸管理法》權責，將觀塘劃設為海岸保護區，禁止任何開發行為。

面對國民黨團主張由內政部從保育角度切入，限制第三天然氣接收站在觀塘開發，民進黨團表態反對，包括曾主張捍衛藻礁的洪申翰、前女權鬥士范雲，及桃園在地的鄭運鵬等綠委，均按下反對票，與黨團狹人海優勢封殺該提案。

隨後，面對環團指控「用缺電恐嚇人民」，前往立院備詢的王美花也表示，電力的調度供應要有長期規劃，如果三接往後延、或者移到別的地方，大潭電廠8號、9號機組就無法供氣，估計影響1年發電量137億度，因此「這絕對不是威脅」。

王美花強調，台灣因為有些電廠要除役，例如核2廠的1號燃料池已經滿了，必須除役，而電力盤點是「有下就要上」，因此政府才會對再生能源、燃氣機組超前規劃部署。

王美花表示，三接就是非常重要的天然氣來源，如果這項規劃能如期上線，電力供應就會沒問題。但電力如果沒有的話，一定要有別的地方來替代，而別的地方替代就會增加燃煤供應。

王美花強調，針對電力的使用與供給，政府有很細膩的規劃與數據，經濟部很樂意跟環團們溝通，讓大家了解整個狀況。

(中時 )