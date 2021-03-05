台積電股價今天開低跌破技術關卡587元後震盪走高，中場由黑翻紅，達605 元，600元關卡失而復得。法人表示，台積電短線不排除持續測試600元支撐。

美債殖利率竄高，持續重創美股，道瓊工業指數下跌345.95點，科技股那斯達克指數下跌274.28點，跌幅2.11%，費城半導體指數更慘跌4.84%；台積電美國存託憑證（ADR）也重挫5.94%。

台積電今天股價跳空開低，一舉摜破600元關卡，以588元開盤，早盤一度跌破2月1日低點587元，最低達584元創1個多月新低，下跌17元，跌幅2.82%，市值縮水4408億元，滑落至15.14兆元，影響大盤指數約144點。

隨著低接買盤湧入，台積電股價跌幅縮小，不僅重新站上600元，並一度由黑翻紅達605元，高低價差達21 元，股價振幅約3.49%。

分析師王兆立表示，美債殖利率攀高，引發美國科技類股面臨沉重賣壓，台積電股價同步回檔修正，自牛年開紅盤以來的高點668元，短線已跌84元，跌幅12.57%。

王兆立說，台積電股價已適度修正，2020年第3季現金股利即將於17日除息，每股配發2.5元現金，不排除吸引市場資金逐步回籠，卡位除息行情，預期台積電短期可能持續測試600元支撐。

因美債殖利率攀升持續影響國際股市，王兆立表示，台股與台積電後續股價表現可能連帶受到影響，美債殖利率後續動向應是短期市場關注焦點。（編輯：張良知）1100305

(中央社)