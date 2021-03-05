黑沃咖啡與台北市立動物園聯合推出「黑沃動物地球村：瀕危動物濾掛禮盒」為動物保育盡一份心力。（馮惠宜攝）

響應「世界野生動植物日(World Wildlife Day)」活動，黑沃咖啡與台北市立動物園聯合推出「黑沃動物地球村：瀕危動物濾掛禮盒」適巧動物園在日前也迎接了三名石虎寶寶誕生，這讓黑沃咖啡的執行長林佩霓相當開心，直呼，石虎寶寶來得正是時候，根本就是這項活動最佳代言人。

黑沃咖啡提倡聰明消費、喝咖啡、種樹、愛地球！去年受到台北動物園邀約，雙方策劃這項聯名活動，特別以台北市立動物園現有的石虎、紅毛猩猩、非洲野驢、棉頭絹猴等瀕危動物為設計發想，並用心挑選與其分布國家對應的產區咖啡豆，邀請民眾用一杯咖啡的時間，去認識這些與人類共存、卻面臨滅絕危機的動物寶貝們，藉此重新省思人類與自然環境的關係，也一同為動物保育盡一份心力。

林佩霓說，黑沃與台北市立動物園聯名濾掛禮盒將提撥5％銷售額捐入「台北市立動物園動物認養專戶」，統籌運用於野生動物保育工作，歡迎大家和黑沃一起聰明消費，喝咖啡也可以愛地球！

值得一提的是，這款聯名咖啡中代言的四個瀕危動物其中之一就是本土的石虎，巧合的也在三月二日有新寶寶誕生，這可是台北市立動物園在間隔了20多年後再次迎接石虎寶寶的誕生，也讓這個聯名活動更加富有意義。

(中時 )