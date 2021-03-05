大陸日前暫停進口台灣鳳梨，衝擊農民生計，政府上下動員起來認購，交通部統計，轄下各單位已認購9500箱、約7萬6000顆鳳梨，不只認購、提供通路，台鐵也著手研擬鳳梨相關菜色，全力推廣鳳梨。

交通部家大業大，一旦發生大事往往不是好事，為避免「旺來」，鳳梨被許多官員和媒體視為禁忌，不只工程動土典禮常用菜頭取代鳳梨，就連送禮容易出現的鳳梨酥禮盒，也常換成芋頭酥或太陽餅，但這次「龍鳳合體」沒禁忌，部長林佳龍號召員工「買起來」。

根據交通部統計，這波團購鳳梨的活動，中華電信3000箱、中華郵政3500箱、台灣高鐵2150箱、陽明海運200箱，公路總局、觀光局、鐵道局、民航局及台灣港務公司、台灣觀光協會等，也都採購上百箱，各單位及事業也另外響應農委會的團購活動。

交通部強調，希望相關單位本於自己的職務，多想想可以怎麼幫忙，並提醒各單位衡量需求，不要在數量上競賽、為買而買或要求同仁自費認購。

除發起響應吃鳳梨，林佳龍也請高公局、台鐵局、高鐵公司和中華郵政公司，研究在鐵公路等公共運輸場站和服務區促銷鳳梨的方案。目前國道服務區的農產品市集已展開為期1周的鳳梨季活動，中華郵政商城則推出企業認購方案及i郵購促銷活動，台鐵便當自營販賣店不只活動促銷，更開始研發鳳梨相關菜色。

觀光局於所屬13個國家風景區管理處，也透過區域觀光圈聯合行銷。民航局則已請各機場駐站商家協助推銷；中華電信公司也已研擬提供全區23個營運處重要服務中心，可由農委會推薦之業者進駐銷售鳳梨，並於公司員購網提供產地鳳梨上架銷售。

(中時 )