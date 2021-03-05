全國人大會議今早在北京開幕，香港特首林鄭月娥列席。在國務院總理李克強發表政府工作報告後，全國人大副委員長王晨作關於完善香港特區選舉制度的決定草案說明。王晨指出確保由「愛國者治港」，主要思路是重新構建選委會，當中除繼續選舉特首外，會賦予選委會選舉產生較大比例的立法會議員，及直接參與提名立法會議員候選人的新職能。將會修改《基本法》附件一及二。

王晨在發言時提到，自前年的修例風波以來，香港的反中亂港勢力、本土主張分裂勢力，公然鼓吹「港獨」主張，利用立法會、區議會平台及公職人員身分，肆無忌憚進行反中亂港活動，阻撓特區政府施政，策劃透過非法預選，企圖取得立法會主導權，進而奪取香港管治權，因此需要採取必要措施完善香港選舉制度，消除制度機制的隱患和風險，確保以愛國者為主體的港人治港。

王晨表明要建立有香港特色的民主選舉制度，主要思路是重新構建及增加選委會賦權為核心，調整和優化選委會的規模、組成和產生辦法，除繼續選舉行政長官外，亦給予選委會選舉產生較大比例立法會議員，直接參與及提名全部立法會議員候選人的新職能，通過選委會擴大香港社會進行有序的政治參與和更加廣泛的代表性。

為保持制度連續性，當中要修改《基本法》附件一及附件二，但不涉及修改《基本法》正文。王晨稱，在全國人大作決定後，會授權人大常委會按有關決定，與有關方面及早啟動修例程序，在經修訂的附件一及附件二公布實行的同時，原有的附件一及附件二便會廢止。

(中時 )