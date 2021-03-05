VanEck Vectors Social Sentiment ETF美國上市首日下跌4.02%，報23.52美元，美股盤初一度漲至25.3645美元。這是紐約資產管理公司VanEck推出的一檔社交情緒交易ETF。

全球最大上市對沖基金英仕曼集團（Man Group Plc）表示，該公司已建立一套系統來追蹤社交平台Reddit上WallStreetBets板塊的熱門話題。英仕曼集團執行長Luke Ellis表示，該公司經理們每天都會收到WallStreetBets上提被提及的公司的詳細報告。

這代表著美股散戶現在的影響力，已大到不容華爾街忽視。

美股散戶逼空大戰爆發後，另類數據服務就已經開始走紅。2月初，《巴倫週刊》就撰文稱，2021年的一項偉大創新，就是一個能從表情符號（emojis）中篩選出投資信號的機器人。

該ETF的算法通過監控超過1500萬條線上發文，從Twitter等社交媒體網站獲取內容，並將其聚合。然後，使用人工智慧識別模式、趨勢和情緒改變，影響基於市場的結果。該基金交易75只美國大盤股，識別投資組合中樂觀情緒和看漲看法達到最高程度的股票。該投資組合每月都會對這一籃子75支股票進行排名。

美國社交媒體網紅、Barstool Sports創始人戴夫·波特諾伊（Dave Portnoy）表示，這支ETF的算法是五年前創建的。他說，基金幕後的團隊找到了他。該基金將「不斷輪換」其頭寸。

Portnoy表示：「如果你不適應，你就會死。Twitter、社交媒體，所有這些都在決定股價。」

週二，美股軋空行情再次重演。在Reddit散戶大舉進軍下，美國最大房地產抵押貸款公司Rocket Companies股價暴漲71.19%，是創其2020年8月IPO以來最高。

數據顯示，Rocket Companies被大量對沖基金做空，38%的流通股份被做空。根據監測WallStreetBets趨勢的網站SwaggyStocks，最近幾天在該板塊上提及Rocket Companies的貼文數有所上升。

CNBC著名財經節目主持人Jim Cramer發推文稱，Rocket管理和業務基礎不錯，而當Rocket （流通股份） 38% 被做空，散戶們認為可以擊垮空方。

(中時新聞網)