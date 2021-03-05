美國新任商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，她將「充分」利用實體清單。實體清單是一個被用來限制美國技術和產品對中國華為等公司出口的強有力工具。
她表示，中國電信企業的行為對美國經濟和國家安全構成威脅。我們將充分運用這份清單的作用。
美國供應商在向清單上的公司出口商品之前必須申請特殊許可證，但這些申請經常被拒絕。
雷蒙多說，像華為、中興通訊這樣的公司應該被列入清單，「如果你看看他們的行為，他們值得成為目標對象，如果有必要我們就將這麼做」。
(工商 )
美國新任商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，她將「充分」利用實體清單。實體清單是一個被用來限制美國技術和產品對中國華為等公司出口的強有力工具。
她表示，中國電信企業的行為對美國經濟和國家安全構成威脅。我們將充分運用這份清單的作用。
美國供應商在向清單上的公司出口商品之前必須申請特殊許可證，但這些申請經常被拒絕。
雷蒙多說，像華為、中興通訊這樣的公司應該被列入清單，「如果你看看他們的行為，他們值得成為目標對象，如果有必要我們就將這麼做」。
(工商 )
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