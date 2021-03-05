民眾黨立法院黨團副總召高虹安今表示，民眾黨已於上會期提出私校退場條例修法草案，希望不分朝野共同支持，保障師生的權益。（林縉明攝）

花蓮台灣觀光學院去年12月申請請自110學年度全面停招，當時校方強調「停招不停辦」，只要學生願意留下，會協助完成學業在台觀畢業，未料，董事會2月9日以財務狀況及營運能力為由，決議停辦，讓師生措手不及。民眾黨團副總召高虹安今要求教育部應負起監督責任，不能放任學校擺爛，導致師生權益受損，民眾黨團已於上會期提出《私校退場條例》修法草案，主張學校停招前所招收學生，全數畢業或離校後，當年度結束才能停辦，呼籲藍綠支持盡速排案修法。

針對向教育部申請下學年度全面停招，校方於1月8日還表示，目前校務基金還有新台幣3000萬元，用於還清教育部欠款，結清教職員薪資綽綽有餘，只要學生願意留下，就會協助完成學業，在台觀畢業，如今校方決議停辦，嚴重影響師生權益。

台觀學生自救會召集人范同學表示，學生主要訴求是希望可以原校畢業，如果轉到外縣市或鄰近學校就讀，會造成學生經濟上困難，侵害學生權益，也擔心轉學後很多事情會不了了之。

北學聯理事黃子誠批評，很多私立學校藉由辦學斂財，可以減稅或拿學校位置酬庸；台觀董事會把教育當成金錢遊戲，甚至把學生當皮球在踢，財團不該自私決定影響學生規劃，停招等於停辦非常不負責任，應該要有適當配套措施。

教育部技職司專門委員柯今尉表示，台觀3年前全數信託給台灣銀行，校產沒有轉移私人問題，校方停辦計畫也還沒報到教育部，但昨天有向學生說明，學校停辦後會協助學生安置到鄰近的慈濟大學或大漢技術學院，如果科系不能對接，學校會辦理專班，師資會請轉入學校聘請；至於學分可以全數抵免，學費也會要求比台官低，額外產生住宿費、交通費由退場基金支應。

教育部日前提出《退場條例》版本，並通過行政院會，高虹安認為，在輔導管制的門檻過高一間學校必須要達到50％以上系所師資質量違規、財務惡化到影響學校正常運作、嚴重違反教育法規，影響師生權益等條件，才會開始輔導，這樣的高門檻令許多私校的辦學品質過低，各種惡性事件層出不窮。

高虹安強調，私校退場是為了提升教育品質，並非作為經營團隊校產轉為他用營利，更不可讓進入退場機制中的教職員與學生淪為校方卸責、政府束手下的犧牲者，期盼國會不分黨派一起支持《私校退場條例》修法草案，保障師生權益。

(中時 )