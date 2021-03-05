蔡姓男子看了「股市教父」胡立陽的理財書籍，照著說明操作期貨卻慘賠，竟傳簡訊及電子郵件要胡賠錢，否則讓胡「屋毀人亡」。台北地院考量蔡男已認罪，胡也原諒，依恐嚇取財未遂罪判刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，須支付公庫5000元，緩刑期間應遠離胡50公尺以上，禁止騷擾胡。

蔡男2020年5月31日至8月6日期間，以電子郵件、簡訊發信給胡立陽說「騙子胡立陽你5年前還再唱空，還真不要臉講你看的有多對，好會騙喔！不要只為了賺取通告費，我向你求償，求償金額100萬」、「你如果不賠，我就去你家找你」、「你再不賠！黑道就對你下狙殺令！」、「你再不賠！我就讓你屋毀人亡！」等語。

胡立陽報案，檢警循線約談蔡男到案。蔡男供稱，他購買胡的理財著作，還有胡講座時的簽名，並取得胡的名片，上面有電話號碼與電子信箱；他因照著胡的說明操作股票期貨卻慘賠，才會傳訊息發洩，造成胡的恐慌感到很抱歉。

法院審理時，蔡男認罪，胡立陽當庭表示，覺得蔡男誠懇，只要蔡男不再犯，願意原諒，給年輕人自新機會，同意不附條件緩刑；檢方則同意以捐公庫至少5000元為條件，給予蔡男緩刑。

(中時 )