一名貨車司機在西濱公路林口段送完貨後，看到一旁頂寮沙灘正好夕陽西下風景優美，於是將車開入沙灘觀賞，未料要離開時，卻發現車輪已深陷沙中，想盡辦法都動彈不得，尷尬之餘只好打電話報警求助，員警到場後向一旁遊客商借四輪傳動吉普車救援，好不容易才順利脫困，讓該名駕駛頻頻向員警及民眾致謝。

粗心貨車駕駛貪圖落日美景開入沙灘受困，林口警偕同遊客急救援。(蘇育宣翻攝)

林口區下福里台61線沿途風光明媚，附近更有台版大峽谷之稱的「水牛坑」觀光景點，常吸引大批遊客前往朝聖，因此聚集了不少攝影好手在此拍攝公路海景、夕陽餘暉，日前一名陳姓小貨車司機送完貨後，開著小貨車到台61線21公里處頂寮沙灘時，因欲駛入沙灘欣賞美景，藉此紓解壓力，卻因流連欣賞美景，忘了車子沒有四輪傳動致卡關沙灘，動彈不得，只好報警求助。

轄區下福派出所獲報後由員警陳煥昇前往救援，因附近恰巧一旁有遊客開的四輪傳動吉普車，便與其溝通是否可參與協助，駕駛也欣然同意，便以繩索拖拉的方式協助受困小貨車駛離沙灘。

林口警也趁此呼籲，雖然美景當前，然而遊客前往沙灘或地質較為鬆軟的景點休憩時，應隨時留意周遭環境，盡量避免將車輛駛入沙灘，避免受困危險，也影響出遊心情。

(中時新聞網)