一名女網友抱怨，平常都是在生鮮超市買菜，昨天逛傳統市場買了4樣食材，包括油菜花、筊白筍、番茄及一隻雞腿，共花費430元，她質疑是自己太久沒在傳統市場買菜，還是菜價上漲太多？網友看了這段經歷後，秒懂表示「購買的食材都是高價」。

該名女網友昨（4）日於臉書社團《爆怨公社》發文指出，過去習慣於生鮮超市買菜，日前一早至傳統市場逛逛，買了4樣食材卻花了430元，包括油菜花一把9根50元、筊白筍一包100元、番茄一顆30元及雞腿一隻250元。

原PO表示，購買的當下菜商皆是秤重計價，認為番茄就是一般普通的番茄，一顆卻要價30元，「簡直貴得離譜」；令她感到最扯的是，本以為所購買的雞腿是土雞，結果回家媽媽一吃完便直呼「是仿土雞」，不僅肉質不扎實，吃起來也十分油膩，讓她不禁大喊「不知道是我太久沒在傳統市場買菜嗎？真的要慎選攤販，別跟我一樣佛系買菜」。

貼文一出後，一部分網友認為原PO所購買的菜本身就屬於高價位，筊白筍本來就不便宜，油菜花也算是比較貴的菜，平均一斤百元左右，有時會喊到一斤180元，不過最近已經跌到一斤80元，因為已經到了產季的尾聲，番茄也是有一斤90幾，甚至是更高，雞腿價格則是符合市場價，沒有買貴。

另一派網友則搖頭，認為原PO的確買貴了，直呼在傳統市場真的要貨比三家，其中一名家中是賣菜的網友透露，筊白筍的價格正常，但油菜花及番茄真的太貴了，另外，250元都能買半隻雞，不少人驚呼「現在菜市場的東西，幾乎都沒有生鮮超市便宜」。

(中時新聞網)