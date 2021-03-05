通用（GM）4日（周四）表示，考慮與韓國合資夥伴樂金化學（LG Chem）在美國興建第二座電池廠。

身為美國車廠龍頭的通用證實，正研擬與樂金電池事業LG Energy Solution透過合資事業Ultium Cells LLC在美興建第二座先進電池製造廠的可行性，預計6月以前作出決定。

先前有消息人士透露，通用與樂金化學正與田納西州官員討論興建廠房事宜，預料地點將鄰近通用Spring Hill組裝廠。此電池廠預計規模將類似正在興建中的俄亥俄州洛茲敦（Lordstown）廠。

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