全薪產假長達14周，每個月還可以申請一半工時在家上班，讓女性能夠兼顧工作與家庭，這是全球最大的消費品企業之一P&G寶僑家品，落實友善女性的幸福企業並關注女性權益眾多福利的一項。P&G寶僑家品更在今年國際婦女節宣布聯手英國哈利王子ｘ梅根王妃所創立的Archewell慈善基金會展開一系列女性支持專案。

P&G寶僑家品台灣執行董事暨副總裁林劍洪表示，在台灣無論是企業管理層或整體員工，都已達成50%以上為女性的員工比例，時程領先於集團亞太區2022年的目標。此數字代表為員工營造不論性別都能獲得成就的職場，激勵每位員工都能在崗位上不斷自我突破。企業將這樣的價值向外延伸，如同在台推動六分鐘護一生，倡導婦癌防治觀念超過25年，亦是P&G寶僑家品為在地女性社群所做的努力之一。

P&G寶僑家品指出，從孕期開始，女性員工即可享有額外五天產檢假；產假部分考量母親身體健康需要完整的時間復原，除了勞基法八周全薪產假，另提供母親六周全薪的產後恢復假，配偶亦能享有十天的陪產假一同照顧初生寶寶，建立更親密的親子關係並讓配偶能得到充分休息，這些企業福利政策也適用於同性合法結婚的伴侶。

而為了幫助員工更兼顧工作與生活，除了行之有年的彈性上下班時間與每周一天在家上班制度，自去年底更開始全面推行彈性工作專案，支持員工每個月高達50%的時間可以在家工作。此舉對於育有幼兒的職業媽媽、爸爸來說，提供更多便利性與時間安排彈性，搭配子女教育津貼、旗下品牌幫寶適提供的新生兒禮包等各項優渥福利，讓未來有生育計劃的同仁也可以安心成家。

(工商 )