大陸2021年經濟增長目標設於6％以上，A股5日早盤個別發展。
上證指數早盤一度跌46點或1.34％，低見3,456點，其後跌幅收窄，曾高見3,512點，升8點或0.25％，半日收市報3,491點，跌11點或0.34％，成交人民幣（下同）2,683.53億元。
深成指震盪走跌，半日收市報14,399點，跌16點或0.11％，最低見14,122點，跌293點或2.04％；高見14,496點，升80點或0.56％，成交3,026.17億元。
滬深300指數收報5,253點，跌26點或0.51％；創業板指數收報2,867點，升15點或0.55％。
各類股個別發展，水泥、煤炭股跌逾2％；鋼鐵、有色金屬股跌逾1％；金融、房地產、電力股走弱；石油股升逾2％；化工股走穩。
大陸國務院總理李克強在政府工作報告中表示，經濟增速是綜合指標，將預期目標設定於6％以上，已考慮了經濟運行恢復情況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高質量發展。
(工商 )
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