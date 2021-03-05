內政部指出，由於囤房稅和囤房議題，透過住宅所有權登記資料庫進行大數據分析後發現，2020年底，全國有11.24萬個法人擁有住宅，其中1.34萬法人擁有4房以上，占擁屋法人的11.96％，合計擁有34.08萬住宅，占法人所擁有住宅46.34萬宅的73.55％。法人擁有多戶住宅人數比例不低，多房者所擁有住宅數占法人擁有住宅比例甚高，囤房現象較為明顯。

統計顯示，2020年底，全國有555.79萬位自然人擁有住宅，其中8.09萬人擁有4房以上，占擁屋自然人的1.46％，合計擁有44.1萬住宅，占自然人所擁有住宅687.40萬宅的6.42％。自然人擁有多戶住宅人數以及多房者擁有住宅數量占全部住宅比例並不高。

2019年至2020年間，擁有多房自然人購買2萬1,792戶住宅，賣出2萬5,408宅，賣屋數量高於購屋數量3,616戶。同期間，非不動產及營建工程業且擁有多戶住宅之法人合計購買3,661戶住宅，售出1萬3,523宅，同樣是賣出高於買進，顯示住宅權屬分配朝向較均衡方向調整。

2020年第4季，持有一年內即出售住宅的比例，自然人為9.74％，非不動產及營建工程業法人的短期交易比例則高達54.51％，顯示法人的住宅短期買賣行為相當頻繁。

(工商 )