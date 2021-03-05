新北市石碇區雲海國小全校師生共同決定將去年聖誕二手義賣會所得1萬3538元，購買物資捐贈給新店動物之家收容毛寶貝。（動保處提供）

新北市石碇區雲海國小全校師生共同決定將去年聖誕二手義賣會所得1萬3538元，購買物資捐贈給新店動物之家收容毛寶貝。（動保處提供）

新北市石碇區雲海國小全校師生共同決定將去年聖誕二手義賣會所得1萬3538元，購買物資捐贈給新店動物之家收容毛寶貝。（動保處提供）

新北市石碇區雲海國小全校師生共同決定將去年聖誕二手義賣會所得1萬3538元，購買物資捐贈給新店動物之家收容毛寶貝。（動保處提供）

新北市石碇區雲海國小全校師生共同決定將去年聖誕二手義賣會所得1萬3538元，購買物資捐贈給新店動物之家收容毛寶貝，讓學生學習施比受更有福。學務組長翁老師更利用課餘時間帶著各年級小朋友實地參訪新店動物之家，參觀了解流浪動物收容情形，並學習如何與犬貓互動，上了一堂真正的生命教育。

新店動物之家駐區獸醫莊子昇初次帶領雲海國小師生們進入動物之家時，小朋友頓時被大群狗興奮的叫聲震懾住了，第一次聽過這麼多隻狗吠叫聲音頓時覺得疑惑，莊獸醫也親自跟小朋友解釋犬隻都有地域性，當小朋友進入到犬隻私領域牠們會覺得興奮及好奇，這時犬隻都會用吠叫來表達，只要小朋友跟狗狗熟識後牠們就不會這樣叫了，反而還會跟你們撒嬌，小朋友了解了犬隻個性後，接著進入貓舍小朋友被各式顏色的可愛貓咪給吸引，獸醫師也教導小朋友如何互動及安全的抱貓。

參觀完貓舍後旋即逛了一圈犬舍，最後來到戶外遛狗區，新店動物之家考量安全性挑選了四隻幼犬與小朋友們互動，一邊教導碰觸陌生犬隻時，切忌突然靠近，一定要緩慢蹲下靠近讓犬隻聞習慣你的味道，確認無警覺後才能碰觸，一邊提醒幼犬長大後都為中型犬體型，若要認養一定要考慮家中環境是否適合。參訪的時間雖然只有一小時，比起課堂上單純的文字更真實，也真正的落實在生活之中。

翁老師表示，去年雲海國小聖誕傳愛二手義賣會所得金額，學校老師們試著讓小朋友決定要用在什麼用途，就是希望小朋友學習取之於社會，用之於社會。全校小朋友也一致都決定將義賣捐助新店動物之家，於是決定帶著小朋友實地參訪新店動物之家運作方式，讓小朋友真正理解生命重要性。駐區獸醫莊子昇表示，動保處於近年來推動認養不棄養觀念，其中重要一項政策即為落實生命教育，除了每年至各國中小學校進行課堂教學外，也歡迎學生實地參訪動物之家，學習與收容犬貓接觸照顧。

動保處表示，感謝社會每一筆愛心捐款，不論金額大小都是大大的愛心。另外新北市每年都會與學校合作開辦生命教育講座，由動保處公職獸醫輪流前往校園授課，也歡迎各學校、機構參訪各地動物之家，帶領學生親自更深入地去瞭解動物議題。

(中時 )