今年2月美國受嚴寒風暴影響，導致德州多家石化廠停止運作，儘管後續已陸續復工，但先前產能的停擺已造成相關原料供應減少，其中，高密度聚乙烯HDPE也隨上游原料成本的墊高，價格出現拉升的態勢。

本周高密度聚乙烯HDPE最新報價，其中以吹瓶級東南亞CFR漲幅最高，較上周漲幅逾13%，每公噸突破1300美元；薄膜級東南亞CFR，則較上周漲幅超過8.5%。（商品行情網）

(時報資訊)