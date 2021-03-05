《商情》東南亞HDPE市場漲逾13％ 12:342021/03/05 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年2月美國受嚴寒風暴影響，導致德州多家石化廠停止運作，儘管後續已陸續復工，但先前產能的停擺已造成相關原料供應減少，其中，高密度聚乙烯HDPE也隨上游原料成本的墊高，價格出現拉升的態勢。 本周高密度聚乙烯HDPE最新報價，其中以吹瓶級東南亞CFR漲幅最高，較上周漲幅逾13%，每公噸突破1300美元；薄膜級東南亞CFR，則較上周漲幅超過8.5%。（商品行情網） 《商情》美元強漲 打壓紐約白銀跌逾3％ 《商情》前景趨好 日本天然期膠揚逾2％ (時報資訊) #東南亞 #HDPE #高密度聚乙烯 #CFR #漲逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》減產消息提振 原油期貨續漲4.2％ 09:442021/03/05 財經 《港股》美股重挫 恆指跌逾2％ 10:352021/03/05 財經 《日股》美股重挫 日股晨收跌1.97％ 12:002021/03/05 財經 《港股》陸2021年GDP訂6％ 恆指守住兩萬九 17:062021/03/05 財經 台積電失守600元關卡 台股早盤跌逾200點 09:552021/03/05 財經 台股早盤重挫逾260點 台積電失守600元 10:462021/03/05 財經 《熱門族群》WiFi6撐腰 立積、瑞昱逆漲抗跌 12:342021/03/05 財經 中投去年海外收益 增逾12％ 04:102021/03/05 全球財經 《國際產業》油價站上近14月新高 高盛再漲價格預測 16:492021/03/05 財經 《熱門族群》意料中 台塑四寶2月營收齊衰退 16:152021/03/05 財經 《盤中解析》美Fed鮑爾流彈 內資官股護盤、台股亞洲最強 10:352021/03/05 財經 財經熱門新聞 等不及台積電 3大車廠捧錢向晶圓老三求救 - 財經 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 散戶小心 台積電殺破600要撿？爆驚悚地板價 - 財經 特斯拉美國市佔率大降 福特純電野馬全盤吃下 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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