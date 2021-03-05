WiFi 6今年為快速增長的一年，WiFi 6路由器滲透率全年可望上看25~30%，今WiFi 6概念股立積、瑞昱也逆勢抗跌，立積(4968)盤中黑翻紅、股價小漲0.8%，瑞昱(2379)盤中更穩漲約1.5%。

由於5G為主要市場之一，今年將快速提升5G滲透率，故在5G、WiFi 6等相關布建展現積極，低階的5G智慧型手機在去年就開始快速成長，朝向1Gb行動網路連結邁進，不僅如此，大陸為拚達成5G網路全面覆蓋，預期今年將持續加速WiFi 6路由器滲透率，全年滲透率可望上看25~30%，故將帶動WiFi 6相關產品出貨，外資就預計，相關產品出貨將從2020年的1.4億台，3年內成長達4倍、上看5.8億台。

5G和Wi-Fi6兩項聯網標準之間存在互補性，共存之下將有利於網路傳輸，且對於網路基礎建設的成本更具效益；5G蜂巢式網路提供較大的覆蓋區域與完整移動性，WiFi6則因覆蓋區域有限、興建成本較低，是智慧家電等室內應用的理想解決方案，兩者的存在皆具有必需性和各自優勢。

產業界看好今年WiFi5、WiFi6有機會出現黃金交叉，滲透率將出現明顯成長，立積就看好，WiFi 6需求仍持續成長，其ASP相較WiFi5多出三成，加上既有WiFi 5射頻前端模組訂單持續挹注，今年上半年營運持續樂觀，至於WiFi 6進度上，立積預估下半年就看得到有少量營收貢獻，最快要看2022年下半年有沒有機會搭上主要品牌手機。

瑞昱去年WiFi6在主要PC/NB產品滲透率低於20%，預計今年有機會超過30%；路由器去年滲透率則低於15%，今年會超過30%；WiFi6相較WiF5估計有2倍的價差，有利於瑞昱相關產品毛利率支撐。

(時報資訊)