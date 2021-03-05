在低溫照明需求延續下，華興(6164)2月營收6529萬元，雖比1月的高檔9010萬元下滑，但年增率達69.92%；1~2月營收1.55億元，年增34.7%，今年隨著景氣回溫，營收重回成長軌道，營運有機會力拚轉盈。

在逐漸擺脫疫情衝擊之下，華興1月營收達9010萬元，創下2019年7月以來新高紀錄；2月因工作天數少，營收呈現月減約27.57%；但年增近7成，主要係受惠海外子公司之營收較去年同期增加。

華興今年鎖定防疫商機，日前華興集團透過旗下華能攜手昕諾飛，推出全新UVC大型商用抑菌、消毒、滅活產品，為華興集團首度跨足代理業務。華興以低溫照明為基礎，自家也擬推出相關抑菌、消毒等相關防疫產品。

華興去年受到疫情影響，2020年前三季每股淨損0.33元；隨著去年第四季起低溫照明需求回溫，法人估上季營運可望轉盈，2020年全年可能小虧。展望今年，隨著低溫照明需求回穩，加上力拚防疫商機，法人預期華興2021年營運有機會挑戰轉虧為盈。

(時報資訊)