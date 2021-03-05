縣長張麗善率農業處長吳芳銘5日到二崙鄉三和村的高麗菜園，頒贈感謝狀給健豪印刷廠經理張哲源，縣議員李明哲、廖偉晴、二崙鄉長鍾福助、二崙鄉農會總幹事李達彥、理事長廖萬和、三和村長李宏隆、代表廖慶杰到場。（周麗蘭攝）

青農廖年偉的高麗菜園。（周麗蘭攝）

雲林縣高麗菜盛產，歡迎各大企業產地採購。（周麗蘭攝）

台中健豪印刷廠的物流車這幾天除了送貨，還到雲林的高麗菜園載菜。（周麗蘭攝）

台中市健豪印刷廠向雲林菜農採購5000箱高麗菜，每天派印刷廠的物流車直接到田裡載，轉贈客戶。雲林縣長張麗善5日到二崙鄉一處高麗菜園對健豪公司致謝，並拜託各大企業四月持續支持雲林盛產的鳳梨。

健豪印刷廠董事長張訓嘉是斗六人，家裡也種文旦，深知農民靠天吃飯辛苦，多年來默默支持雲林滯銷的蔬果，買來送給客戶，本次採購雲林高麗菜也是要送給客戶，原訂2000箱，追加到5000箱。

張訓嘉與縣議員李明哲是正心中學的同學，李明哲得知張訓嘉支持鄉親的動機，居間奔走尋找西螺、二崙、崙背、大埤的高麗菜農。

縣長張麗善率農業處長吳芳銘5日到二崙鄉三和村的高麗菜園，頒贈感謝狀給健豪印刷廠經理張哲源，縣議員李明哲、廖偉晴、二崙鄉長鍾福助、二崙鄉農會總幹事李達彥、理事長廖萬和、三和村長李宏隆、代表廖慶杰到場。

張哲源表示，該公司董事長張訓嘉很能體諒農民辛苦務農，遇到風調雨順收成大好卻賠錢，不採收看了又難過的心情，他基於疼惜鄉親拋磚引玉，盼各大企業一起響應，感謝好同學李明哲議員到處奔走，尋找需要幫助的高麗菜農。

張麗善表示感謝企業大力支持，特別是這一次是雲林子弟張訓嘉，，雲林縣府到目前媒合企業採購713公噸高麗菜，縣府會持續做下去，右手幫助高麗菜，左手扶持鳳梨。

農業處長吳芳銘說，去年九月到今年一月都是高麗菜栽種期，天氣好產量很大，預計到四月高麗菜問題才能緩解。

縣議員李明哲表示，張訓嘉對雲林的關心從文旦、茂谷柑、鳳梨到高麗菜，這次為了幫農民省成本，買高麗菜用印刷廠的回頭車載，二崙鄉的高麗菜園剛好是一個青農種的，在他最需要的時候給予溫暖與支持。

菜農廖年偉說，他今年種植約1.5甲高麗菜，目前產地拍賣價格每箱20公斤約80至100元，感謝健豪公司以較高價格採購。

台中健豪印刷廠曾在員工尾牙摸彩送賓士、保時捷、金牌、環遊世界等大獎，是業界知名廠商，最高年營業額曾達25億元。健豪董事長張訓嘉、媒體部經理張哲源、雲林縣議員李明哲是正心高中同學，當年導師是前正心校長丁振源。

(中時 )