監察院。（趙婉淳攝）

監察院今天公布最新一期財產申報，因捲入SOGO收賄案、上個月底宣布退出民進黨的立委蘇震清，和妻子共同申報有價證券1億3726萬多元，其中郡宏光電股份有限公司持股數達1130萬股，以票面價額10元計算，價值高達1億1千3百萬元，同時也背負2億餘元的負債。

根據監察院公布的申報資料，蘇震清與妻子廖靖汝共申報8筆土地，分別座落於台東縣成功鎮與屏東縣屏東市、內埔鄉；建物4筆皆位於屏東；存款314萬8891元；7張保單；1台BMW重機與1輛汽缸容量3456CC的TOYOTA汽車。

另外，兩人名下持有1億3726萬2728元的有價證券，其中郡宏光電股份有限公司持股數達1130萬股，以票面價額10元計算，價值高達1億1千3百萬元。不過，兩人也背負2億353萬4754元負債，除了2千萬元房貸，還有台企銀、全國農業金庫週轉金3353萬餘元，以及一筆私人債務1億5千萬元。

民進黨立委周春米與丈夫邱明弘共申報土地2筆、建物3筆，皆位於屏東市；VOLVO與賓士汽車各一輛；存款1013萬4738元，相較上次2019年11月申報時的254萬6612元，增加758萬餘元；另有有價證券3萬2220元。

至於債務，相較前次申報的391萬7586元，減少320萬餘元。財產申報的變化來源，主要是因為周春米去年9月出售她名下位於屏東市豐田段的土地及建物。

身陷收賄弊案並宣布退出民進黨的立委蘇震清（下）5日出現立法院議場，與民進黨立委江永昌（上）等昔日的同黨同志互動打招呼。（鄭任南攝）

身陷收賄弊案並宣布退出民進黨的立委蘇震清（左）5日出現立法院議場，與民進黨立委黃國昌（上）等昔日的同黨同志互動打招呼。（鄭任南攝）

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