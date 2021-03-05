亞洲女子天團S.H.E成員Selina，近來不僅成立「任真美好」公司，更將觸角伸向食品業成立全新品牌，積極發展副業的她，獲得各界一致好評，時常在社群平台分享生日常的她，昨（4日）分享爺爺送她的手寫詩，由於如今老人家已經過世，讓她向網友求救：「現在他不在了，誰能解釋給我聽呢？」

Selina在臉書透露爺爺是位詩人，接著曬出爺爺生前送她的手寫詩，只見寫著「績效原無限，休誇薄有名。艱難成學業，勤儉續家聲。不避辛和苦，能除棘與荊。韶華未虛度，萬事必威亨」，接著表示小的時候，爺爺都會把詩印出來，解釋每句詩詞的意思，如今爺爺已經過世了，讓她向網友求救：「誰能解釋給我聽呢」？

我的爺爺是詩人❤️ 這是他寫給我的詩～ 我還記得 小的時候 他都會把詩印出來 發給我們 一人一張 解釋每句詩詞的意思～ 現在他不在了 誰能解釋給我聽呢？😢 #詩 #poetry #韶華未虛度 由任家萱 Selina 發佈於 2021年3月4日 星期四

對此，網友紛紛留言：「想必這是爺爺對妳的期許，好珍貴」、「不管是什麼意思，現在的家萱一定讓爺爺感到很驕傲」、「妳身上流著他的血液、承載了他的期許，妳就是答案啊」、「很美好的詩和文字耶，無聲勝有聲的疼愛」、「不負韶華，你已經做到了。認真過好每一天，不負光陰和年華」。

今年S.H.E將迎來出道20周年，根據《鏡週刊》報導，Selina表示三個人會討論一下，會預想一些需要面對的情況，但強調「沒有什麼是人不能解決的問題」，似乎暗示三人合體露出曙光，至於被問到是否期待新戀情，考慮再婚？她說希望先遇到對的人就好，兩人相愛就可以生孩子，不一定要結婚。

(中時新聞網)