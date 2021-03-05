年假期間車禍頻傳，上個月21日西濱甚至有21輛車連環撞，國民黨立委葉毓蘭指出，國內平均每天交通事故死亡人數，甚至直逼一年下來新冠肺炎死亡人數， 但交通部用於交通安全預算卻僅占交通部全年預算0.4％，明顯偏少，對此交通部長林佳龍坦言，已發現交通部道路交通安全督導委員會(道安會)預算偏少問題，將予以倍增。

葉毓蘭今天在立法院質詢時指出，我國一整年下來因為新冠肺炎而死亡人數共9人，但全年共有3000人因為交通事故死亡，平均每天有8人，且對照日本，日本總人口是我國的5倍，但他們一年因為交通事故死亡人數總計2839人，反而比我國還少。

葉毓蘭說，但其實有很多方法可以減少交通事故，台北市2020年因交通事故死亡106人，高雄市卻有348人，台北可以改善的原因，包括在巷弄設有有行人專用道，乃至改善路口交通工程等。

但葉毓蘭質疑，今年交通部所屬機關預算共711億，用在投資道路交通安全經費卻只有3億，僅占0.4％，明顯偏批。對此內政部長徐國勇辯稱，這是因為葉毓蘭看得比較狹義，內政部也有編預算改善道路品質，所以廣義解釋比率沒有那麼低。

不過林佳龍則坦言，他有發現道安會預算減少，從十幾年前的7億多減到如今只有3億，因此他會請交通部倍增道安會預算。

此外葉毓蘭也談到，國內交通事受傷人數87％是機車族，但政府的標線抗滑係數、人孔蓋等道路工程設計乃至於燈號設置等，卻很少從機車安全角度考量，而且很多路面車道禁行機車，結果機車道塞滿機車，旁邊的汽車道卻空蕩蕩，車流量效率不彰，尤其機車族當中有許多是外送員，當中更以年輕人居多，請政府好好注重機車族的安全與權益。

葉毓蘭還提醒，上個月23日台東海端車站3名道班工被撞死，近年也有多起類似案例，先前台鐵普悠瑪事件檢討報告就指出司機尤振仲過勞產生交通問題，台鐵如不重視員工健康，旅客保障在哪？台鐵花大錢行銷，美化粉專與車站，幫局長出書，有用嗎？預算要花在刀口上，應該要有一定比例預算用在勞工職安、交通安全管理上。

(中時 )