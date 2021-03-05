台東縣民面臨無公共游泳池的窘境，縣府為解決縣民需求，將整修國立台東大學游泳池，預計在2022年開放。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣民面臨無公共游泳池的窘境，縣府為解決縣民需求，將整修國立台東大學游泳池，預計在2022年開放。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣民面臨無公共游泳池的窘境，雖有市立湧泉公園，但供水量及水質都不穩定，其他校園泳池則以學生使用為主；然而閒置多年的台東縣立游泳池預計改建為圖書館，台東縣府已獲台東大學借用舊校區荒廢泳池，並爭取經費進行整建，預計2022年夏天供縣民游泳使用。

良好的水域休憩空間一直是台東鄉親重視的議題，台東縣長饒慶鈴5日與台東大學副校長魏俊華到舊泳池勘查，因閒置十餘年，處於乾涸狀態，且設備破損凌亂。台東縣府表示，為解決縣民需求，與國立台東大學經多次溝通協調，終獲校方同意無償借用台東校區泳池10年。

饒除了感謝東大無償借用游泳池，並表示縣府已匡列縣預算整修泳池環境與更新設備，另外，縣府也正向體育署爭取經費補助，如獲中央支持，可望增設幼兒戲水空間或親子戲水池等，希望在對縣府財政負擔最小的情況下，明年夏天前提供縣民一個安全的游泳場域。

饒慶鈴提到，針對東大游泳池活化整修，縣府規劃無障礙空間、無障礙入水設施、遮陽設備及親子廁所等友善設施，另外淋浴更衣空間、過濾系統及夜間照明也將全面更新，以提供縣民安全友善的游泳運動場域，待泳池活化完成之後，連結週邊打造運動休閒園區。

此外，縣府將持續與高中以上的學校溝通，在不影響教學的情況下，開放教學以外的時段讓縣民付費使用，以滿足縣民需求。

(中時 )