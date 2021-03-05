在高雄，現在不只開店，連攤車都能有青創貸款！高雄市政府青年局即日起針對沒有公司或商業登記的小規模商業提供最高50萬元的貸款額度，並同樣享有前3年利息補貼、免徵擔保品及貸款期間最長7年等優惠！

青年局指出，凡符合商業登記法第五條規定得免辦理登記且在本市辦有稅籍登記未滿5年之小規模商業，其資本額在1000萬元以下、負責人設籍在本市3個月以上、年齡在20歲以上45歲以下，及3年內曾參與相關創業輔導課程20小時，均可向青年局提出申請，將服務範圍擴張至「微型創業」，令不同資力背景與多元創業想像的青年皆能開創事業。

青年局長張以理表示，在現有的青創貸款及利息補貼等優惠政策基礎上，青年局持續向下紮根，以往貸款方案適用對象僅限公司、商業、有限合夥登記或立案之事業，這次特別修法提供過往因沒有公司或商業登記，難以取得資金貸款的小規模事業融資管道及優惠，可望讓經營小本生意的年輕人獲得實質幫助、創造更多的就業機會。

青年局提供許多創業輔導資源，歡迎民眾多加利用。如有創業資金需求或利息補貼相關問題，可逕洽青年局07-7995678分機2362、2363、2365，或至青年局網站(https：／／youth.kcg.gov.tw／)查詢相關資訊。

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