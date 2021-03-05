昨日晚間兩名男子在某娃娃機店內閒逛時，見一機台內的商品距離商品出洞口甚近，竟異想天開，以單手自商品拾取口往上伸入，試圖將該商品撈取掉出，在連續試了3次之後，終於得逞，不過還沒來得及高興，就被獲報後4分鐘內即時趕到現場的員警逮個正著。

據了解，嫌犯在行竊當下，業者也正好透過監視器在監看店內現場狀況，還沒來得及高興，這兩名男子就被獲報趕到現場的蘆竹分局大竹派出所員警當場人贓俱獲，下手行竊的20歲主嫌陳姓男子得手後，食髓知味，還繼續查看其他機臺內的商品狀況，而員警突然現身當下，也著實讓這兩人受到了不小的驚嚇。

員警最後於調查完畢後，除依竊盜罪嫌，將嫌疑人移送桃園地方檢察署偵辦外，另外也將贓物立即發還予被害業者，避免了損失。蘆竹分局呼籲，開設商店，應聘顧人員看管商品安全，並設置相關監錄或安全維護設備，以免宵小見機覬覦。

(中時 )