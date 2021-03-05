美國周四同意對蘇格蘭威士忌等英國商品徵收的報復性關稅暫停4個月，雙方並承諾將利用這段時間化解長期以來因飛機補貼措施引發的衝突。

美國前總統川普領導下的美國政府對蘇格蘭威士忌與其他歐盟食品、葡萄酒和烈酒課徵關稅。該產業表示，此舉已經對產業未來構成風險。

這個事涉美國、歐盟與英國規模達數十億美元的報復性關稅戰，起因是長期以來對飛機製造商空巴和波音提供國家補貼所引發的爭議。英國捲入爭端，是因為該國曾是歐盟成員國，以及空巴的主要零件供應國。

聯合聲明指出，英國和美國將暫停課徵關稅4個月，以減輕產業負擔，並將採取具魄力、聯合的行動解決這個世界貿易組織中持續最久的爭端。這將讓我們有時間專心協商一個平衡的解決方案，並開始認真應對如來自中國等非市場經濟體的新進者對民航市場造成的挑戰。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在記者會上表示，這個決定將給予雙方時間去制定解決方案。這是緩解爭議，並為通過協商解決空巴和波音的爭端創造空間。

(時報資訊)