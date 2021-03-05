富達投信將於本月起，陸續發表英國、德國、日本、中國大陸、香港與台灣的全球女性投資理財報告。台灣女性投資理財報告預定於四月中旬發表。

據富達投信於2020年進行台灣首次的「投資成就新女力-台灣女性投資理財調查」報告，台灣女性的平均總流動資產為新台幣250萬元，只有男性（新台幣410萬元）的六成左右（61%）。

富達投信投資部主管張翠玲表示，「台灣女性薪資的差距，加上大多數的女性較男性花更多時間在育兒或照顧家庭上，較無暇兼顧投資理財，會讓兩性的儲蓄水平拉大差距。因此建議，女性探取YES口訣來克服這個問題。Y代表youth，就是要從年輕就提早開始理財與進行退休規劃，E代表easy and simple way，就是從學習簡單的投資理念開始，增加投資知識，多了解投資選擇和實現目標的方法。S代表regular Saving，就是定期定額進行投資累積。」

據勞動部統計分析，由於台灣兩性平均時薪差距為14%，台灣女性必須較男性多工作51天，才能追上男性整年總薪資。但相較十年前的女性需增加工作天數為63天才能追平男性，兩性平均薪資差距已有下降，較2010年（17.1%）縮減了3.1個百分點。

(時報資訊)