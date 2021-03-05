因應業務成長與技術開發需求，護國神山台積電今年預計召募近9000名新進員工，徵才規模再創新高。
台積電表示，新竹、台中與台南廠區都有人才需求，歡迎電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管、財會、 管理、心理、人力資源、勞工關係等科系的碩、博士應屆畢業生和具備相關工作經驗的人才加入，尤其歡迎對半導體具高度熱忱並具備良好英文能力的人才。
台積電指出，2021年校園徵才系列活動本週起跑，今年除深入大學校園舉辦徵才說明會外，將同時舉辦校內面談會，預估將有逾3000名學子參加說明會。
台積電今年首場自辦校園徵才說明會，今天在台灣大學登場，預計3月及4月將自辦共10場校園徵才說明會，除了台大，還包括陽明交大、清華、中央、中原、元智、逢甲、淡江、高科大及雲科大。
台積電也將參加8場校辦徵才說明會，包括中山、成大、台科大、北科大、中正、中興、台師大及海洋大學。此外，台積電預計於台大、 陽明交大與清華大學及成大舉辦校內面談會。（編輯：黃國倫）1100305
(中央社)
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