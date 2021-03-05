台南市長黃偉哲與惠光導盲犬學校校長曾瀚霖共同簽署「低視能無障礙家園宣言」。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲與惠光導盲犬學校校長曾瀚霖期許公私部門共同關注身障者及銀髮族的無障礙空間。（洪榮志攝）

全台約有上百萬名未領殘障手冊的低視能民眾，台南市估計也有9萬多人低視能。在台推動導盲犬本土培訓已有30年的惠光導盲犬學校，5日與台南市政府社會局簽署「低視能無障礙家園宣言」，完成6都的「最後一塊拼圖」，期許公私部門共同關注身障者及銀髮族的無障礙空間，共同打造台南低視能無障礙家園。

代表簽署宣言的市長黃偉哲，也在導盲犬的引導下進場，親身體驗低視能者的不便處境。黃偉哲指出，台南市雖是6都最後一個簽署，但希望從今爾後能把低視能好朋友的生活環境，以他們的生活居家環境、公共區域環境，做一個好的整理。

黃偉哲還強調，長久以來雖然非常重視視障者，但對法定定義的視障者之外的低視能朋友們，其實照顧還不夠，期待在簽署之後，能夠迎頭趕上、急起直追，對於低視能朋友們能多加幫忙。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖說，從1991年起，該校即與國內外專業組織合作，負責培訓本土導盲犬及專業人員，並持續研發符合本地環境及需求的訓練技術與課程，以及供完善的後續輔導與服務，免費提供導盲犬給視障者，讓視障者能安心與導盲犬配合。

曾瀚霖也呼籲民眾，在路上看見導盲犬時，應遵循「四不一問」原則，包括：不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕導盲犬，以及主動詢問視障者是否需要協助，讓所有導盲幼犬都能安心成長、安心學習，未來成為更多視障者的「開路天使」。

(中時 )