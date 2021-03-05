全台約有上百萬名未領殘障手冊的低視能民眾，台南市估計也有9萬多人低視能。在台推動導盲犬本土培訓已有30年的惠光導盲犬學校，5日與台南市政府社會局簽署「低視能無障礙家園宣言」，完成6都的「最後一塊拼圖」，期許公私部門共同關注身障者及銀髮族的無障礙空間，共同打造台南低視能無障礙家園。
代表簽署宣言的市長黃偉哲，也在導盲犬的引導下進場，親身體驗低視能者的不便處境。黃偉哲指出，台南市雖是6都最後一個簽署，但希望從今爾後能把低視能好朋友的生活環境，以他們的生活居家環境、公共區域環境，做一個好的整理。
黃偉哲還強調，長久以來雖然非常重視視障者，但對法定定義的視障者之外的低視能朋友們，其實照顧還不夠，期待在簽署之後，能夠迎頭趕上、急起直追，對於低視能朋友們能多加幫忙。
惠光導盲犬學校校長曾瀚霖說，從1991年起，該校即與國內外專業組織合作，負責培訓本土導盲犬及專業人員，並持續研發符合本地環境及需求的訓練技術與課程，以及供完善的後續輔導與服務，免費提供導盲犬給視障者，讓視障者能安心與導盲犬配合。
曾瀚霖也呼籲民眾，在路上看見導盲犬時，應遵循「四不一問」原則，包括：不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕導盲犬，以及主動詢問視障者是否需要協助，讓所有導盲幼犬都能安心成長、安心學習，未來成為更多視障者的「開路天使」。
(中時 )
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