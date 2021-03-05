天王劉德華出道多年，總給人全民情人、全民老公形象，戲外他曾和陳玉蓮、梅艷芳等傳緋聞，最終情歸朱麗倩。早年他受訪被逼問是否和電眼美女關之琳有一腿？劉德華坦言：「從來都沒有，我也想」，並表示：「不知是真是假，總覺得她有男朋友」，高EQ又不過分八卦關之琳和富商緋聞的回應，如今看來可說滿分。

「劉德華全球歌迷影迷會」微博近日出土一段劉德華多年前上節目接受訪問的影片，同場的還有莫文蔚、蔡瀾、李克勤，談到感情事，劉德華早年僅認戀過女星喻可欣，但兩人交往3年分手，來賓問劉德華會不會自此害怕交女友？劉德華說：「不是不敢，只是不方便說給大家聽」，並表示人的一生都有很多段感情，如果每次都讓大家知道，會給人花心形象。

劉德華早年被問和關之琳真實關係。（圖／翻攝自劉德華全球歌迷影迷會微博）

劉德華放話：「等我真正要結婚，就會帶出來給大家看，就是這個人」，預言了他後來公開牽手認戀朱麗倩，來賓好奇直問：「你跟關之琳是不是有一手？」劉德華打趣說：「什麼叫一手，先說清楚，我們有兩手」，後來坦言其實「從來都沒有」，自己也很欣賞對方，但總覺得對方名花有主，所以沒有行動。

劉德華高EQ回應。（圖／翻攝自劉德華全球歌迷影迷會微博）

而關之琳曾和王國旌閃婚閃離，也和富商馬清偉、劉鑾雄傳緋聞，2015年她鬆口和陳泰銘分開，後來她上《魯豫有約》談到早年感情風波，說：「我沒有主動就成，擋不住人家為我做什麼事情」，並表示還是會為過去發生的事後悔，「有，有後悔當年，因為還是有傷害到人家」，節目中她也反駁被說貪財，「我的男朋友比較有錢，或者他比較成功，就等於我去貪他錢嗎？不可以他貪我的名氣嗎？」她管不了別人說什麼，只能做好自己、「活得好就行了」。

(中時新聞網)